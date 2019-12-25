На юге России начались крупные военные учения

В них примут участие более 10 тысяч военнослужащих.

На юге России стартовали крупные военные учения. В них задействовано более десяти тысяч военнослужащих, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Мероприятия пройдут более чем на 30 общевойсковых полигонах. Кроме того, занятия будут проходить в пунктах постоянной дислокации – в учебных корпусах частей и при казармах.

В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей Южного военного округа. из сообщения Минобороны РФ

В оборонном ведомстве отметили, что на следующий год на территории страны запланированы более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки.

Ранее Северный флот провел торпедные учения в Баренцевом море с участием атомных подлодок. Экипаж противолодочного крейсера успешно отработал маневрирование, уход от сил противника, а также плавание в нескольких режимах.

Фото: Минобороны РФ