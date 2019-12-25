Северный флот провел торпедные учения в Баренцевом море с участием атомных подлодок

Экипаж ракетного крейсера отработал действия при нападении условного врага.

Северный флот провел торпедные противолодочные учения в Баренцевом море с участием атомных субмарин. Об этом сообщили представители пресс-службы флота России. Ракетный крейсер выполнил плановые мероприятия в акватории региона. Он выстрелил боеголовкой по подводной мишени.

Противолодочное тактическое учение состоялось в двустороннем формате. Противодействие крейсеру оказывала многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота. пресс-служба Северного флота России

Военнослужащие пояснили, что торпедная атака была реализована на глубине около 100 метров. Экипаж противолодочного крейсера успешно отработала маневрирование, уход от сил противника, а также плавание в нескольких режимах. После тренировки выпущенная торпеда была поднята из воды. Далее учебная боеголовка отправилась на базу при помощи катера-торпедолова.

Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом.

Фото: Минобороны России

