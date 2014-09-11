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На юге Франции нашли не водящегося в Средиземном море горбатого кита

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Погибшее животное лежало на пляже Гро-дю-Руа.

На юге Франции нашли не водящегося в Средиземном море горбатого кита. Об этом сообщили местные журналисты из издания France 24 со ссылкой на статью от Agence France-Presse. По информации от СМИ, тушу млекопитающего заметили отдыхающие городского пляжа Гро-дю-Руа. Он расположен в 120 километрах от Марселя. 

Размер животного в длину составил около семи метров. Кита с пляжа увезли специалисты при помощи экскаватора. Труп погибшего млекопитающего сначала вскроют для установления причин смерти. Французские зоологи напомнили, что обычно этот вид китов не водится в регионе. Горбатые киты предпочитают обитать в океане.

Кабмин предложил запретить вылов китов и дельфинов.

Видео: Youtube/AFP News Agency

Теги: горбатый кит, гро-дю-руа, марсель, пляж, средиземное море, франция
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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