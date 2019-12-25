На востоке Польши железные дороги будут охранять дроны

К охране железных дорог уже привлечены 400 солдат Войск территориальной обороны Польши.

Беспилотники и патрульные локомотивы планируют использовать польские власти для обеспечения безопасности движения на железной дороге. Соответствующие данные местному интернет-порталу money.pl сообщил представитель государственной железнодорожной компании РКР. Согласно информации от иностранца, дроны будут лететь впереди пассажирских и грузовых поездов. Они должны держаться на расстоянии нескольких сотен метров и осматривать сверху пути. В случае необходимости БПЛА предупредят о неполадках на дороге локомотивные бригады.

...пока таких разведывательных дронов у РКР нет, и на их приобретение потребуется определенное время.. источник компании из Польши

Временно для обеспечения безопасности на железной дороге в Польше будут использоваться патрульные локомотивы. Они начнут постоянно курсировать по ключевым маршрутам. Машинисты таких патрульных составов смогут своевременно обнаружить повреждение рельсов, после чего отправить предупреждение в адрес диспетчера. Он в свою очередь проинформирует о чрезвычайно ситуации все ближайшие поездные бригады.

Фото: pxhere.com