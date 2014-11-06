Глава МИД Польши не поддержал идею размещения в стране ядерного оружия

Радослав Сикорский раскритиковал позицию Навороцкого и Туска.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не поддержал идею о размещении на территории европейской страны ядерного оружия. В эфире местного телеканала TVP Info чиновник ответил на просьбу ведущей программы прокомментировать идею размещения Варшавой ядерного оружия. Эксперт подверг критике экс-президента республики Леха Валенсу, правившего с 1990 по 1995 годы, за попытку получить для Польши ядерные боеголовки.

Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что ранее о необходимости размещения в Польше американского ядерного оружия неоднократно высказывался Анджей Дуда. Поддержку этой идеи выразил недавно новый президент республики Кароль Навроцкий. Весной 2025 года польский премьер-министр Дональд Туск заметил, что Варшава стремиться к получению доступа к самым современным видам вооружения, включая и ядерное.

Фото: YouTube / TVP Info