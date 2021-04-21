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На востоке Мексики произошла авария на нефтехимическом комплексе

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Пострадали четыре человека.

На востоке Мексики произошла авария на нефтехимическом комплексе "Морелос" в штате Веракрус. Об этом рассказали в собственном Twitter-аккаунте представители государственной компании Pemex, которой принадлежит завод. В настоящее время известно, что четыре человека травмированы.

Нефтехимический комплекс "Морелос" прекратил работу из-за проблем с электроснабжением на участке турбогенераторов. К настоящему моменту известно о четырех пострадавших, получивших ожоги паром, их жизнь вне опасности.

заявление Pemex

Сотрудники комплекса госпитализированы в больницу в Минатитлане, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Подробных ведений о причинах и обстоятельствах аварии нет. 

На НПЗ на востоке Мексики произошел пожар после нескольких взрывов.

Видео: Twitter / @vicfc7

Теги: pemex, мексика, морелос, нефтехимический завод
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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