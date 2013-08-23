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На востоке Грузии вооруженный человек ворвался в здание банка

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В Mash рассказали, что преступник взял заложников и требует выкуп.

На востоке Грузии вооруженный человек ворвался в отделение местной кредитной организации "Банк Грузии". Инцидент произошел на территории города Кварели в крае Кахети. Этот населенный пункт располагается на востоке страны. Сведениями о преступлении с журналистами поделились официальные представители МВД. Правоохранительные органы уточнили, что в настоящее время ведутся необходимые мероприятия для задержания злоумышленника. 

Сотрудники МВД мобилизованы на улице Чавчавадзе в Кварели.  В филиал Банка ворвался вооруженный человек. Сотрудники полиции огородили место происшествия и прилегающую к нему территорию.

пресс-служба МВД Грузии

В местной прессе полагают, что преступник смог взять в заложники 15 человек. Мужчина якобы требует от представителей власти выкуп в размере 160 тысяч долларов (полмиллиона грузинских лари).

Полиция задержала захватившего заложников в здании банка в Тбилиси.

Видео: Telegram/Sputnik Грузия

 
Теги: банк грузии, грузия, заложники, кварели
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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