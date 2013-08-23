На востоке Грузии вооруженный человек ворвался в здание банка

В Mash рассказали, что преступник взял заложников и требует выкуп.

На востоке Грузии вооруженный человек ворвался в отделение местной кредитной организации "Банк Грузии". Инцидент произошел на территории города Кварели в крае Кахети. Этот населенный пункт располагается на востоке страны. Сведениями о преступлении с журналистами поделились официальные представители МВД. Правоохранительные органы уточнили, что в настоящее время ведутся необходимые мероприятия для задержания злоумышленника.

Сотрудники МВД мобилизованы на улице Чавчавадзе в Кварели. В филиал Банка ворвался вооруженный человек. Сотрудники полиции огородили место происшествия и прилегающую к нему территорию. пресс-служба МВД Грузии

В местной прессе полагают, что преступник смог взять в заложники 15 человек. Мужчина якобы требует от представителей власти выкуп в размере 160 тысяч долларов (полмиллиона грузинских лари).

Полиция задержала захватившего заложников в здании банка в Тбилиси.

Видео: Telegram/Sputnik Грузия