На востоке Грузии вооруженный человек ворвался в здание банка

На востоке Грузии вооруженный человек ворвался в отделение местной кредитной организации "Банк Грузии". Инцидент произошел на территории города Кварели в крае Кахети. Этот населенный пункт располагается на востоке страны. Сведениями о преступлении с журналистами поделились официальные представители МВД. Правоохранительные органы уточнили, что в настоящее время ведутся необходимые мероприятия для задержания злоумышленника.
Сотрудники МВД мобилизованы на улице Чавчавадзе в Кварели. В филиал Банка ворвался вооруженный человек. Сотрудники полиции огородили место происшествия и прилегающую к нему территорию.
пресс-служба МВД Грузии
В местной прессе полагают, что преступник смог взять в заложники 15 человек. Мужчина якобы требует от представителей власти выкуп в размере 160 тысяч долларов (полмиллиона грузинских лари).
Полиция задержала захватившего заложников в здании банка в Тбилиси.
Видео: Telegram/Sputnik Грузия
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