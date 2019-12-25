На военной базе "Йокота" в Японии выявили случай коронавируса

Заразился военный базы "Йокота", прибывший в Японию из США.

На американской военной базе в Японии выявили случай коронавируса. Об этом сообщил местный телеканал NHK. Журналисты выяснили, что положительный тест на COVID-19 показал анализ военнослужащего базы "Йокота" в Токио.

Представители американского командования заявили, что инфицированный солдат вернулся в Японию из США. Он и контактировавшие с ним лица изолированы.

Напомним, что очаги заражения на американских базах в Японии были зарегистрированы в "Кэмп-Хансэн" и "Футэмма". На обеих объектах пациентами с коронавирусом считаются 143 человека. неделю назад там ввели режим самоизоляции. Военным запрещено пользоваться общественным транспортом и посещать кафе и рестораны.

В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE.