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На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием

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Неизвестные поздравили главу РФ и сообщили о месте Запада в мире.

На американском небоскребе Trump Tower в Майами вечером 7 октября появилось поздравление российскому президенту Владимиру Путину, в котором политика поздравляют с его семидесятилетним юбилеем. Известно, что соответствующая надпись была спроектирована на стенах высотки. Позже ролик с таким необычным подарком для Кремля распространилось по социальным сетям.

Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент.

надпись на небоскребе

Свесившийся на веревке с небоскреба Trump Tower мужчина попал на видео.

Фото и видео: YouTube /  24 Video News

Теги: trump tower, владимир путин, день рождения, дональд трамп, майами, небоскреб, юбилей
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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