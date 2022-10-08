На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием

Неизвестные поздравили главу РФ и сообщили о месте Запада в мире.

На американском небоскребе Trump Tower в Майами вечером 7 октября появилось поздравление российскому президенту Владимиру Путину, в котором политика поздравляют с его семидесятилетним юбилеем. Известно, что соответствующая надпись была спроектирована на стенах высотки. Позже ролик с таким необычным подарком для Кремля распространилось по социальным сетям.

Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент. надпись на небоскребе

Свесившийся на веревке с небоскреба Trump Tower мужчина попал на видео.

Фото и видео: YouTube / 24 Video News