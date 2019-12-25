Деньги будут перечисляться ветеранам автоматически.

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Татьяна Голикова добавила, что ветеранам ВОВ не придется писать никаких заявлений. Деньги им перечислят автоматически. Каждый получит по выплате в размере 75 тысяч рублей. Труженикам тыла положена выплата в 50 тысяч рублей.

Средства переведут не только тем, кто проживает на территории страны. Их получат также граждане РФ, которые находятся в Литве, Латвии и Эстонии.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленобласти и Петербурге увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

