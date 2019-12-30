В Ленобласти и Петербурге увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы

Также они получат юбилейные медали.

В четверг, 23 января, стало известно о том, что губернатор Ленобласти величил выплаты ветеранам ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Дрозденко.

Предполагается, что ветераны получат денежный презент в размере семи тысяч рублей. Соответствующие выплаты коснутся и Петербурга. Также ветераны получат юбилейные медали.

Напомним, что президент РФ заявил, что соотвествующие выплаты необходимо увеличить до 75 тысяч рублей. Деньги причислят из федерального бюджета. Отметим, что обычно ветераны получают не более 10 тысяч.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов вручил юбилейные медали жителям блокадного Ленинграда в Израиле.

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