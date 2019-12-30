Беглов вручил юбилейные медали жителям блокадного Ленинграда в Израиле

В стране живет около 1500 человек, переживших Великую Отечественную войну в оккупированном фашистами городе.

Петербургский градоначальник Александр Беглов приехал 22 января с визитом в Израиль, где встретился с жителями блокадного Ленинграда и ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Беглов поблагодарил блокадников за сохранившийся благодаря их мужеству Ленинград, а также отметил, что все ветераны для него и других петербуржцев – родные люди. Кроме того, Беглов призвал нести правду о блокаде Ленинграда и не забывать о подвиге предков. Поэтому особый акцент поставили на грядущем открытии монумента "Свеча Памяти". Некоторые из присутствовавших на встрече ветеранов признались, что долго ждали такого памятника.

Всем жителям блокадного Ленинграда, ныне живущим в Израиле, Беглов вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". На сегодняшний день в этой стране живут почти полторы тысячи человек, переживших те тяжелые годы в Ленинграде.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове покажут Ленинградский салют.

Фото: пресс-служба Смольного