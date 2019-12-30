Обеспечение выплат к Юбилею Победы ветеранам ВОВ потребует 60 млрд рублей

Их распределят между участниками боевых действий и тружениками тыла.

Пенсионный фонд подготовил изменения в законы, предложенные в послании президента. Новый глава ПФР Максим Топилин заявил, что на обеспечение выплат ветеранам к юбилею Победы нужно 60 млрд рублей. Об этом руководитель рассказал во время представления коллективу организации.

Мы предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам. Это те 75 и 50 тысяч рублей, которые были озвучены президентом прокомментировал эксперт

В данную категорию попадут участники боевых действий времен ВОВ и труженики тыла. Также изменения будут касаться выдачи материнского капитала за первого и второго детей. На данный момент законопроект уже находится на рассмотрении профильного министерства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленобласти и Петербурге увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

