Обеспечение выплат к Юбилею Победы ветеранам ВОВ потребует 60 млрд рублей

Пенсионный фонд подготовил изменения в законы, предложенные в послании президента. Новый глава ПФР Максим Топилин заявил, что на обеспечение выплат ветеранам к юбилею Победы нужно 60 млрд рублей. Об этом руководитель рассказал во время представления коллективу организации.
Мы предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам. Это те 75 и 50 тысяч рублей, которые были озвучены президентом
прокомментировал эксперт
В данную категорию попадут участники боевых действий времен ВОВ и труженики тыла. Также изменения будут касаться выдачи материнского капитала за первого и второго детей. На данный момент законопроект уже находится на рассмотрении профильного министерства.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленобласти и Петербурге увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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