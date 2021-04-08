На видео попало лобовое ДТП на улице Ярослава Гашека

Машины разбились "всмятку".

В ночь на 8 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали как минимум двое мужчин. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

Автомобили столкнулись на перекрестке Купчинской улицы и Ярослава Гашека. На записи видно, что они мчались по дороге на огромной скорости. Удар пришелся на переднюю часть автомобилей. В результате ДТП транспортные средства оказались разбиты "всмятку".

На месте происшествия работали все экстренные службы. В аварии, как минимум, пострадали двое мужчин, их госпитализировали.

"Я там был, страшная картина. Везде куски железа", - написал один из очевидцев в соцсети "ВКонтакте".

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дима Соколов

Видео: Piter.TV