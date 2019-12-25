Два автомобиля разбились "всмятку" в Купчино

В ночь на 8 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке Купчинской улицы и Ярослава Гашека столкнулись два автомобиля. В сети появились фотографии с места происшествия.
На опубликованных снимках видно, что столкновение было лобовым. Машины разбились буквально "всмятку". На место происшествия прибыли все экстренные службы.
В аварии, как минимум, пострадали двое мужчин, их госпитализировали.
"Я там был, страшная картина. Везде куски железа", - написал один из комментаторов.
Ранее мы писали, что каршеринг врезался в трамвай на проспекте Испытателей.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дима Соколов
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