Два автомобиля разбились "всмятку" в Купчино

В аварии пострадали минимум двое мужчин, их госпитализировали.

В ночь на 8 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке Купчинской улицы и Ярослава Гашека столкнулись два автомобиля. В сети появились фотографии с места происшествия.

На опубликованных снимках видно, что столкновение было лобовым. Машины разбились буквально "всмятку". На место происшествия прибыли все экстренные службы.

В аварии, как минимум, пострадали двое мужчин, их госпитализировали.

"Я там был, страшная картина. Везде куски железа", - написал один из комментаторов.

Ранее мы писали, что каршеринг врезался в трамвай на проспекте Испытателей.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дима Соколов