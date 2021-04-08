Каршеринг врезался в трамвай на проспекте Испытателей

Водителю автомобиля потребовалась помощь медиков.

Вечером 7 апреля в Приморском районе Петербурга произошла авария с участием каршеринга и трамвая. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, Hyundai с логотипом крупного каршерингового сервиса ехал по огороженным трамвайным путям. У дома №2 на проспекте Испытателей машина лоб в лоб столкнулась с трамваем. Очевидцы рассказали, что каршеринг мчался на большой скорости и не пытался уйти от столкновения.

Водитель в Hyundai был один. Ему потребовалась помощь медиков. С места происшествия виновника аварии увезла скорая помощь. Пассажиры трамвая травм не получили.

Ранее на Свердловской набережной каршеринг снес забор.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгения Панова