На Свердловской набережной каршеринг снес забор

Свидетели отмечают, что в ДТП был еще один участник.

Сегодня, 4 апреля, на Свердловской набережной каршеринг влетел в забор между встречными полосами движения. Несколько пролетов завалились. Об этом сообщают очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в соцсети.

Информация о состоянии водителя уточняется. По словам свидетелей, в аварии был еще один участник. Как считают очевидцы, авария произошла из-за превышения скорости водителем. С ДТП сейчас разбирается дорожная полиция. На место аварии прибыла и скорая помощь.

Комментаторы в "ВКонтакте" разделились на два лагеря: одни считают, что необходимо установить вместо забора барьерное ограждение, другие напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб