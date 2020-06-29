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На вечеринке в Рио-де-Жанейро расстреляли пять человек

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В список жертв попал 10-летний ребенок.

На вечеринке в Рио-де-Жанейро расстреляли пять человек. Об этом сообщил местный портал G1. Журналисты объяснили, что трагедия произошла на севере города. Все жертвы скончались от ранений.

Вечеринка… закончилась выстрелами утром в воскресенье 28 июня. По данным полиции, по меньшей мере погибли пятеро

местные СМИ

Портал отметил, что среди погибших есть десятилетний ребенок. В общей сложности преступники произвели выстрелы в 12 человек. В социальных сетях очевидцы начали распространять информацию о том, что злоумышленники открыли огонь из салона подъехавшей машины.

В Рио-де-Жанейро проходят акции протеста против расизма и фашизма.

Видео: g1.globo.com

Теги: бразилия, рио-де-жанейро, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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