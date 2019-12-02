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На Русановской петербуржцы заметили танк
Сегодня, 12:32
427
nastya960

На Русановской петербуржцы заметили танк

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Появление техники связали с приездом в город президента Владимира Путина.

В Невском районе Петербурга местные жители слегка удивились, увидев днем 19 февраля танк. Появление техники связали с приездом в город президента Владимира Путина. Фотографии появились в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

Танк проехал по Русановской улице, около школы №39.

Сам автор поста решил пошутить, что таким образом администрация района решила проверить проходимость улицы, не поверив жильцам, что у них ужасная дорога.  

Российская бронетехника получит на вооружение новую пушку.

Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Игорь Милославский)

Теги: русановская, танк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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AndrewSpb
Сегодня 13:01

Это не танк, а БТР-82

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Аноним
Сегодня 12:59

Это не танк, а БТР-82

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