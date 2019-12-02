На Русановской петербуржцы заметили танк

В Невском районе Петербурга местные жители слегка удивились, увидев днем 19 февраля танк. Появление техники связали с приездом в город президента Владимира Путина. Фотографии появились в группе "Признавашки ДТП и ЧП".
Танк проехал по Русановской улице, около школы №39.
Сам автор поста решил пошутить, что таким образом администрация района решила проверить проходимость улицы, не поверив жильцам, что у них ужасная дорога.
Российская бронетехника получит на вооружение новую пушку.
Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Игорь Милославский)
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Это не танк, а БТР-82
Это не танк, а БТР-82