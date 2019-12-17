Ее продемонстрируют вместе с Т-15.

Российская бронетехника получит на вооружение новую пушку "Байкал". Она оснащена 57-мм снарядами и обладает высокой скорострельностью. Комплекс способен делать до 80 выстрелов в минуту. В паре к нему действует 7,62-миллиметровый пулемет. Об этом сообщили "РИА Новости".

Уже в мае 2020 года комплекс продемонстрируют в составе Т-15 "Армата". В текущем году специалисты также планируют начать серийное производство пушки. Известно, что модуль способен вращаться на 360 градусов и поражать цели на 14 км вперед. По вертикальной траектории - до 7,5 км. Мощностями пушки армия РФ пополнит огневую силу в мотострелковых подразделениях. Сейчас новое вооружение проходит госиспытания.

Ранее Piter.tv писал о том, что новейший танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел госиспытания.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

