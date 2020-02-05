Решается вопрос о серийном производстве.

Новейший танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел госиспытания. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей предприятия-разработчика "Уралвагонзавод". Теперь Минобороны примет решение относительно сроков принятия танка на вооружение. Также определяются сроки запуска серийного производства.

Сейчас в стадии выполнения находятся контракты на поставку опытной партии вооружения. Документы подписаны во время военно-технического форума "Армия-2019". Напомним, что Т-90М является модификацией Т-90А с более мощным башенным модулем и многослойным бронированием. На боеукладке машины размещена 125-мм пушка. такой же оборудован "Армат".

Ранее Piter.tv писал о том, что госиспытания танка "Армат" планируют завершить в 2020 году.

Видео: YouTube/Минобороны России