Госиспытания танка "Армат" планируют завершить в 2020 году

Танк будет готов в столетний юбилей отрасли.

Государственные испытания танка "Армат" завершатся в 2020 году. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По результатам испытаний Минобороны определит сроки для серийной поставки. Затем техника будет направлена в войсковые части России. Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на источник.

Напомним, что в 2020 году танкостроительная отрасль отмечает столетие. Первым выпущенным образом стал танк "Борец за свободу тов. Ленин". "Армат" считается праправнуком знаменитого советского танка. Также в текущем году завершились предварительные испытания танка Т-14, а также машины боевой пехоты Т-15. Они созданы на платформе "Армата".

Ранее Piter.tv писал о том, что первая партия танков Т-14 "Армата" поступит в ВС России в конце 2019.