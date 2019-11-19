Первая партия танков Т-14 "Армата" поступит в ВС России в конце 2019

Глава Ростеха раскрыл сведения о первых поставках техники в вооруженные силы страны.

Стала известна дата, когда первая партия танков Т-14 "Армата" поступит в ВС России. В Ростехе рассказали, что образцы появятся на вооружении у армии уже в конце 2019-начале 2020. Такую информацию огласил Сергей Чемезов во время авиасалона Dubai Airshow 2019. На спикера ссылается "ТАСС".

По словам специалиста, уже изготовлена опытно-промышленная партия. Завершается подготовка производства танков.

Ранее Piter.tv писал о том, что Индия, Китай и другие страны Азии готовы потратить миллионы на покупку российской военной техники.

Видео: YouTube/NewSoldat