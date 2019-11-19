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Первая партия танков Т-14 "Армата" поступит в ВС России в конце 2019

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Глава Ростеха раскрыл сведения о первых поставках техники в вооруженные силы страны.

Стала известна дата, когда первая партия танков Т-14 "Армата" поступит в ВС России. В Ростехе рассказали, что образцы появятся на вооружении у армии уже в конце 2019-начале 2020. Такую информацию огласил Сергей Чемезов во время авиасалона Dubai Airshow 2019. На спикера ссылается "ТАСС".

По словам специалиста, уже изготовлена опытно-промышленная партия. Завершается подготовка производства танков.

Ранее Piter.tv писал о том, что Индия, Китай и другие страны Азии готовы потратить миллионы на покупку российской военной техники.

Видео: YouTube/NewSoldat

Теги: армат, армия, вооружение, ростех, танк т-14
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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