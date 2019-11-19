Военные тестируют вооружение под Новгородом.

Начались испытания управляемого снаряда для танка "Армат", получившего название 3УБК25 "Сокол-В". Завершающие мероприятия по проверке вооружения состоятся на полигоне Смолино в Нижегородской области. Об этом сообщил пользователь andrei-bt в блоге LiveJournal.

В ходе тестов военные выпустят 25 боевых ракет, а также 46 практических ракет. Также специалисты отработают снаряд на 46 образцах с бортовой инерциальной навигационной системой. Стрельба будет выполняться на танке Т-80, а также на баллистической установке с системой 2А82. Последняя также размещена и на гусеничной платформе "Армат".

Отметим, что 3УБК25 является первой российской ракетой, обладающей автономным самонаведением. По словам разработчиков, снаряд имеет абсолютно новые боевые качества.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия приступила к проведению учений в Черном море.

Видео: YouTube/Минобороны России