В них задействованы свыше 10 кораблей и авиация.

Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы свыше 10 кораблей и авиация. Военных обучат тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подлодок. В список испытания также входят обнаружение и нанесение удара по береговому командному пункту. Специалистам покажут как отражать атаки условного противника, который использует средства воздушного нападения. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны.

Известно, что на учения направлены корабли, которые базируются в Новороссийске и Севастополе. Совместные испытания предполагают выполнение ракетных и артиллерийских стрельб. В этом Черноморскому флоту помогут экипажи истребителей Су-30СМ.

Ранее Piter.tv писал о том, что генерал США пожаловался блокировку Россией Черного моря для учений НАТО.