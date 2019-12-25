Учения по ликвидации разлива нефтепродуктов состоялись в Пулково

Службы отрабатывали весь алгоритм – от оповещения до полной ликвидации последствий.

В петербургском аэропорту Пулково прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов. Согласно легенде, на территории случился разлив топлива. Службы отрабатывали весь алгоритм – от оповещения до полной ликвидации последствий.

В воздушной гавани регулярно проводятся учения.

В рамках текущей тренировки внимание уделялось экологическому аспекту деятельности, что позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду. Учения важны для отработки слаженности совместных действий при чрезвычайных ситуациях и определения уровня подготовки специалистов. Андрей Дробович, главный операционный директор аэропорта Пулково

Участие приняли службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, электросветотехнического обеспечения полетов, аэродромная служба, медики и другие подразделения. В результате проверено взаимодействие внутри аэропорта и с силами РСЧС.

Ранее мы рассказывали о том, что учения по гражданской обороне состоялись в электродепо "Выборгское".

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково