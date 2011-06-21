Учения по гражданской обороне состоялись в электродепо "Выборгское"

По сценарию на Ленинградской АЭС произошла аварийная ситуация с угрозой радиационного заражения.

В электродепо "Выборгское" метро Петербурга прошли масштабные учения по гражданской обороне. По сценарию на Ленинградской АЭС произошла аварийная ситуация с угрозой радиационного заражения, рассказали в городском комитете по транспорту 10 апреля.

Цель мероприятия – отработать слаженность действий при оповещении персонала, сборе команды, организации укрытия для работников и проверке систем защитного сооружения. Нормативы были выполнены успешно: противогазы надели за 11 секунд, провели герметизация объекта, запустили "чистую вентиляцию", а также обеспечили водоснабжение и канализацию.

По предварительным итогам, все задачи выполнены в полном объеме. Сотрудники продемонстрировали четкое взаимодействие, а оборудование подтвердило свою надежность. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в школе олимпийского резерва Курортного района прошла тренировка по тушению пожара.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга