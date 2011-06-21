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Учения по гражданской обороне состоялись в электродепо "Выборгское"
Сегодня, 14:25
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Учения по гражданской обороне состоялись в электродепо "Выборгское"

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По сценарию на Ленинградской АЭС произошла аварийная ситуация с угрозой радиационного заражения.

В электродепо "Выборгское" метро Петербурга прошли масштабные учения по гражданской обороне. По сценарию на Ленинградской АЭС произошла аварийная ситуация с угрозой радиационного заражения, рассказали в городском комитете по транспорту 10 апреля. 

Цель мероприятия – отработать слаженность действий при оповещении персонала, сборе команды, организации укрытия для работников и проверке систем защитного сооружения. Нормативы были выполнены успешно: противогазы надели за 11 секунд, провели герметизация объекта, запустили "чистую вентиляцию", а также обеспечили водоснабжение и канализацию. 

По предварительным итогам, все задачи выполнены в полном объеме. Сотрудники продемонстрировали четкое взаимодействие, а оборудование подтвердило свою надежность.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в школе олимпийского резерва Курортного района прошла тренировка по тушению пожара. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: депо выборгское, учения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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