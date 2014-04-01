В школе олимпийского резерва Курортного района прошла тренировка по тушению пожара

Было отработано взаимодействие спасателей с работниками учреждения и другими экстренными службами.

В Спортивной школе олимпийского резерва Курортного района состоялась тренировка по тушению условного пожара. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Были отработаны взаимодействие спасателей с работниками учреждения и другими экстренными службами, организация эвакуации и спасения на объекте с массовым пребыванием людей.

Ранее мы сообщили о том, что у пожарных прошли учения на корабле в Кронштадте. Огнеборцы и моряки тогда отработали множество задач.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу