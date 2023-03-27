У пожарных прошли учения на корабле в Кронштадте

Огнеборцы отработали большое количество задач.

Петербургские пожарные тушили условное возгорание на ремонтируемом корабле в Кронштадте. Об этом рассказали в МЧС России 6 марта.

Огнеборцы и моряки оттачивали следующие задачи: как быстро отыскать гидрант, развернуть рукава, подать огнетушащие средства на палубу, наладить взаимодействие с командой корабля, а также как в кратчайшие сроки эвакуировать людей и помочь пострадавшим.

Ранее учения состоялись на станции метро "Выборгская". Сотрудники подземки отрабатывали действия в случае подтопления нижней натяжной камеры эскалаторов.

Фото: пресс-служба МЧС России