Около Станционной улицы в Металлострое образовалась свалка под запрещающим знаком

Также 31 июля в поселке окрасился ручей.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил о том, что недалеко от Станционной улицы в поселке Металлострой находится огромная свалка. Причем она располагается около знака, который запрещает сброс мусора.

Скопления отходов обнаружены на протяжении дороги, а также на спуске. По словам корреспондента, ранее этой территорией занимались, однако мусор появился вновь.

Piter.TV уже рассказывал о свалке, которую устроили рабочие в промзоне около лесополосы. Накануне, 31 июля, местный ручей окрасился в красно-фиолетовый цвет. Также от него исходил химический запах.

Видео: Piter.TV