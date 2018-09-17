В поселке Металлострой ручей окрасился в фиолетовый цвет

Также от него исходит неприятный химический запах.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил о сбросе химии в ручей в поселке Металлострой. Он заметил, что вода изменила свой цвет 31 июля.

Водоем находится по адресу улица Богайчука, 21. Недалеко расположены жилые дома. Помимо того, что вода стала красно-фиолетовой, от нее исходит сильный неприятный химический запах. Кто стал источником сброса веществ - пока неизвестно.

Ранее петербуржцы пожаловались на состояние воды в прудах Таврического сада. По их словам, утки разлагались прямо в воде. Корреспондент Piter.TV побывал на месте и сообщил, что явные загрязнения есть только на одном участке. Позже туда с проверкой наведался комитет по природопользованию Петербурга. При внешнем осмотре наплавных загрязнений и мусора не обнаружили.

Видео: Piter.TV