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В поселке Металлострой ручей окрасился в фиолетовый цвет

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Также от него исходит неприятный химический запах.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил о сбросе химии в ручей в поселке Металлострой. Он заметил, что вода изменила свой цвет 31 июля.

Водоем находится по адресу улица Богайчука, 21. Недалеко расположены жилые дома. Помимо того, что вода стала красно-фиолетовой, от нее исходит сильный неприятный химический запах. Кто стал источником сброса веществ - пока неизвестно. 

Ранее петербуржцы пожаловались на состояние воды в прудах Таврического сада. По их словам, утки разлагались прямо в воде. Корреспондент Piter.TV побывал на месте и сообщил, что явные загрязнения есть только на одном участке. Позже туда с проверкой наведался  комитет по природопользованию Петербурга. При внешнем осмотре наплавных загрязнений и мусора не обнаружили. 

Видео: Piter.TV 

 

Теги: металлострой, сброс химии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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