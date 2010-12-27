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Петербуржцы: в прудах Таврического сада умирают утки
Сегодня, 12:25
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Петербуржцы: в прудах Таврического сада умирают утки

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Вода в протоках начала гнить.

В социальных сетях жители Петербурга пожаловались на ужасное состояние воды в прудах Таврического сада. По их словам,  помимо тины в водоемах начали разлагаться мертвые утки. 

Петербуржцы просят обратить внимание на экологическую проблему в городском парке. Второй год подряд они требуют очистить водоемы сада, однако, как они говорят, власти этого так и не сделали.

"Они не только не выделили средства на очистку дна, но даже экономят на подаче воды",

- написал автор поста.

Вода покрылась тиной и начала цвести. В том числе в нее кидают мусор недобросовестные посетители Таврического. Это привело к гибели уток. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Лапландии северные олени вышли на пляж из-за жары

Фото: vk.com/mytndvor

 

Теги: таврический сад, утки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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