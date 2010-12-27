Петербуржцы: в прудах Таврического сада умирают утки

Вода в протоках начала гнить.

В социальных сетях жители Петербурга пожаловались на ужасное состояние воды в прудах Таврического сада. По их словам, помимо тины в водоемах начали разлагаться мертвые утки.

Петербуржцы просят обратить внимание на экологическую проблему в городском парке. Второй год подряд они требуют очистить водоемы сада, однако, как они говорят, власти этого так и не сделали.

"Они не только не выделили средства на очистку дна, но даже экономят на подаче воды", - написал автор поста.

Вода покрылась тиной и начала цвести. В том числе в нее кидают мусор недобросовестные посетители Таврического. Это привело к гибели уток.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Лапландии северные олени вышли на пляж из-за жары.

Фото: vk.com/mytndvor