Очевидцы: нерадивые рабочие устроили огромную свалку в промзоне Металлостроя

Деньги, которые выделяются на утилизацию мусора, рабочие забирают себе. Мусор спокойно скидывают в промзоне у лесополосы.

В Санкт-Петербурге недалеко от промзоны, расположенной в поселке Металлострой Колпинского района, нерадивые рабочие устроили огромную свалку. Об этом Piter.TV сообщили местные жители.

В промзоне, которая прилегает к лесополосе, валяется строительный мусор, грунт вперемешку со старыми шинами и досками, рабочие перчатки и многое другое. По словам местного жителя, мусор скидывают даже в пруд, который находится рядом, а там живут выдры, бобры и водится рыба. Только вода так загрязнена, что вряд ли ее можно ловить оттуда.

Рабочим работодатели выдают деньги, чтобы те свезли мусор на утилизацию. Вместо того, чтобы утилизировать строительный мусор, рабочие предпочитают скинуть его недалеко от предприятий в лесополосе. А деньги берут себе. Победить человеческую жадность и халатность не получается, кучи мусора появляются вновь и вновь. местный житель

Администрация Колпинского района периодически выделяет деньги на уборку данного участка, но люди все равно продолжают его свозить в Металлострой в огромном количестве.

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Фото и видео: Piter.TV