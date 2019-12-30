На улице Маршала Новикова будет построен крытый каток с искусственным льдом

На проект выделено 267,6 миллиона рублей.

На улице маршала Новикова (юго-западнее пересечения с Парашютной), будет построен крытый каток с искусственным льдом. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Предполагается, что проект будет реализован не позднее 10 декабря текущего года. На первом этаже катка будут размещены гардеробы для зрителей и для занимающихся на 170 мест, помещение ледовой арены с трибунами. На втором - залы акробатики, силовой подготовки, хореографии.

Одно из требований комитета – обеспечить доступность спортобъекта для людей с ограниченными возможностями.

Заявки на конкурс, в рамках которого как ожидается, будет определен исполнитель работ, принимаются до 1 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, на "Газпром Арене" запустили биометрическую систему распознавания лиц.

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