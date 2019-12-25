На "Газпром Арене" запустили биометрическую систему распознавания лиц

Разработка принадлежит Центру речевых технологий и работает с 29 февраля на матчах.

На стадионе "Газпром Арена" внедрили систему биометрическую систему идентификации личности "Визирь", созданную Центром речевых технологий. Об этом сообщается в пресс-службе организации.

Отмечается, что систему запустили 29 февраля, она установлена на турникетах в сектора активной поддержки – первый ярус трибуны D. Футбольный клуб "Зенит", для которого "Газпром Арена" – домашний стадион, еще в 2014 году первым внедрил аналогичную систему на стадионе "Петровский. "Визирь" призван реагировать на появление болельщиков, которым запрещен доступ на упомянутый ярус, пресекать попытки прохода по чужим абонементам, следить за противоправными действиями фанатов. Система позволяет экономить на штрафах и налаживать работу с посетителями.



Отмечается, что шесть лет назад уровень безопасности на стадионах снизился, матчи даже проходили без зрителей. После введения системы распознавания лиц было выявлено более 60 нарушителей за 40 матчей одного сезона. Та же система использовалась и на Чемпионате мира по футболу-2018.

Ранее мы рассказывали, как в перерыве матча "Зенита" и "Локомотива" болельщик сделал предложение руки и сердца.

Фото: Piter.TV