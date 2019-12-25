На улице Марата развесят списки жителей домов, которые умерли в блокадные годы

В среду на 115 площадках города зачитают имена погибших ленинградцев.

В понедельник днем, 6 сентября, в преддверии поминальных чтений имен погибших в Блокаду и печальной дате 80-летия начала Блокады участники "Комитета 8 сентября" развесят на домах по улице Марата списки жителей домов, которые погибли в блокадные годы.

Через день, 8 сентября, состоится общегражданская инициатива: имена погибших ленинградцев прочтут на 115 петербургских площадках. Организаторы сообщают, что это рекордное количество площадок, которые решили принять участие за четыре года существования проекта. Помимо этого, впервые объявят общегородскую минуту молчания.

За три года проведения акции назвали 60 127 имен погибших из 850 000 известных.

Ранее мы писали, куда сходить в Петербурге на неделе с 6 по 10 сентября.

Фото: ВКонтакте / Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник