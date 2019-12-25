Куда сходить в Петербурге на неделе с 6 по 10 сентября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 6 по 10 сентября.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 6 по 10 сентября.

Понедельник, 6 сентября

Вечером первого рабочего дня загляните в "Буквоед" на Невском проспекте, там проведут творческую встречу с писательницей Лией Арден. Арден известна читателям по нашумевшим книгам "Мара и Морок", "Смерть и тень". Загадочная автор романов в жанрах фэнтези и young adult расскажет о своей жизни в Южной Корее, источниках вдохновения и новых книгах, а также ответит на вопросы поклонников. С собой можно (и нужно) захватить книги Арден из домашней библиотеки, чтобы получить авторский автограф.

Начало в 19.00, Невский пр-т., 46.

А еще в этот день можно посмотреть два любопытных спектакля. Первый – по мотивам бессмертного произведения Федора Достоевского "Преступление и наказание", еще и в необычном кукольном формате. Премьерную постановку Малого театра кукол покажут на сцене Театрального музея. Ничего и не добавить – вечная и всенародно любимая классика в новом исполнении!

Начало в 19.00, ул. Зодчего Росси, 2.

Второй спектакль – драматический сеанс "Люблю" по мотивам пьесы Ивана Вырыпаева "Чему я научился у змеи". Это история о немецком корабельном докторе, оказавшемся вдали от родины в 40-е годы прошлого века, и его непростой судьбе. Постановка театра "ЦЕХъ" удивит зрителей минималистичным языком, сочетанием саундтрека и игры света, а также медитативностью – фирменной изюминкой текста Вырыпаева.

Начало в 19.30, Чкаловский пр-т, 12/20В

Вторник, 7 сентября

На этой неделе есть последний шанс успеть посмотреть необычную выставку "Утопия для синтезатора в теплых тонах". Эта инсталляция в открытом пространстве PROGRAFIKA посвящена утопическим мирам и цифровой трансформации реальности, свой взгляд на эту тему представили художники со всей России – Артем Долгих, арт-группа "Все свои", Марина Малюгина, Павел Фролов и многие-многие другие. Формат работ варьируется от классических картин и скульптуры до саундарта, голограммы и видеоинсталляции – как раз на стыке виртуального и реального.

Выставка проработает до 12 сентября. Старо-Петергофский проспект, 31/2, литера П.

Не по душе утопия и цифровые технологии? Зайдите на выставку Сергея Колосова "Период полураспада". Художник рассуждает о путешествиях во времени и с помощью стекла изображает следы от временных порталов: все они занимают разные положения в пространстве и будто наделены свободой выбора. Хрупкое и одновременно внушительное зрелище.

Выставка открыта до 19 сентября в галерее 3120 Gallery, ул. Воскова 31/20.

Среда, 8 сентября

После работы в среду можно зайти в библиотеку имени Лермонтова, там в Белом зале будет звучать дуэт флейты и фортепиано. Пианистка Елизавета Украинская и флейтистка Елизавета Иванова исполнят сочинения Профьева, Шуберта, Либерманна. Вечер камерной музыки обещает быть приятным и чарующим, вход на мероприятие свободный.

Начало в 18.00, Литейный пр-т., 17-19.

Четверг, 9 сентября

Пока хмурая погода не располагает к долгим прогулкам, в библиотеке карьеры и роста "БИРО" проводят виртуальные экскурсии. В четверг там соберутся на "прогулку" по Московскому проспекту, экскурсоводы расскажут про настенное панно с периодической таблицей Менделеева, солнечные часы, небо в зале суда, проект центральной площади города и нулевой меридиан. По словам организаторов, такое обсуждение помогает внимательнее подмечать интересные детали родного района и делиться рассказами о городе с друзьями.

Поучаствовать в такой комнатной экскурсии можно бесплатно, но нужно предварительно зарегистрироваться.

Начало в 19.00, Московский проспект, 150.

Пятница, 10 сентября

Завершить рабочую неделю предлагаем органным концертом "Битва клавиров": в программе – произведения Баха и Шопена, олицетворяющие романтизм. Музыка двух великих гениев наполнена разной философией и ощущением времени, тем контрастнее и интереснее будет этот музыкальный поединок. Особенной атмосферы добавят своды лютеранской Петрикирхе, в стенах которой и пройдет концерт. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 19:00. Невский пр., 22-24.

Традиционная подборка событий на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Фото: Piter.TV; Instagram / @kitdrums, Instagram / @prografika_spb; pexels; "Гид по Петербургу"; предоставлено организаторами