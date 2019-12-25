На улице Кораблестроителей неизвестные избили мужчину

Пострадавший был госпитализирован до прибытия полиции.

22 марта в полицию поступил звонок с сообщением об избиении мужчины в парадной дома №22 по ул. Кораблестроителей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего забрала скорая помощь до прибытия сотрудников полиции.

По подозрению в совершении преступления задержан петербуржец 1979-го года рождения.

Сейчас выясняются все детали случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в пьяной ссоре на Купчинской порезали двух мужчин.

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