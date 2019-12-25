В пьяной ссоре на Купчинской порезали двух мужчин

Потерпевших увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В четверг, 19 марта, в полицию Фрунзенского района поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи. Медики рассказали о госпитализации двух мужчин 28 и 35 лет с ножевыми ранениями.

Как стало известно Piter.TV, потерпевшие получили ранения во время пьяной ссоры в квартире дома 19/3 на Купчинской улице. По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний безработный житель Петербурга. Установлено, что после совместного распития спиртных напитков он схватил нож и ударил им своих собутыльников. Затем мужчина скрылся с места преступления.

Скорую помощь и полицию вызвала соседка. Потерпевших увезли в больницу в тяжелом состоянии. У них диагностировали проникающие ножевые ранения брюшной полости.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее мужчина был судим за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Получил условный срок.

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Фото: Piter.TV