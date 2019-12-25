Брат палкой избил сестру во время пьяной ссоры на Композиторов

Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В среду, 18 марта, в полицию Выборгского района поступила телефонограмма из больницы №3. Медики рассказали о госпитализации 42-летней женщины с многочисленными травмами головы.

Как стало известно Piter.TV, петербурженку избил родной брат в квартире дома №33/5 на улице Композиторов. Конфликт между родственниками возник после совместного распития спиртных напитков. 44-летний мужчина избил свою сестру руками.

В результате женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, вдавленный перелом теменной кости слева.

На месте происшествия была найдена и изъята палка со следами бурого цвета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в больнице умер пенсионер, получивший ножом в глаз у БЦ на Большом проспекте.

Фото: Piter.TV