На углу Доблести и Маршала Казакова произошло новое ДТП

О состоянии водителей пока ничего неизвестно.

Не прошло часа с момента жесткого ДТП на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести, как на том же месте произошла новая и даже похожая авария. Очередная белая иномарка на большой скорости врезалась в очередную темную машину, неторопливо проезжающей перекресток.

Очевидцы сообщают, что перекресток довольно проблемный и часто считает столкновения автомобилей. О состоянии водителей и пассажиров пока неизвестно, по факту ДТП ведется проверка.

Девушка в наушниках замедлила терпеливый "Чижик" на проспекте Наставников.

Видео: Piter.TV