На углу Доблести и Маршала Казакова произошло новое ДТП

Не прошло часа с момента жесткого ДТП на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести, как на том же месте произошла новая и даже похожая авария. Очередная белая иномарка на большой скорости врезалась в очередную темную машину, неторопливо проезжающей перекресток.
Очевидцы сообщают, что перекресток довольно проблемный и часто считает столкновения автомобилей. О состоянии водителей и пассажиров пока неизвестно, по факту ДТП ведется проверка.
Девушка в наушниках замедлила терпеливый "Чижик" на проспекте Наставников.
Видео: Piter.TV
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