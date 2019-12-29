В ДТП на пересечении Маршала Казакова и Доблести автомобиль вылетел на тротуар

Один из водителей находится в шоковом состоянии после столкновения.

Днем 26 февраля на пересечении улиц Доблести и Маршала Казакова произошло жесткое ДТП. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Белая машина на огромной скорости влетела в темную иномарку, из-за чего последнюю круто развернуло и выбросило на тротуар. Автомобиль снес ограждение. Отмечается, что один из водителей после удара остался в шоковом состоянии, второй повредил руку.

Кто из автомобилистов выехал на запрещающий сигнал светофора, еще предстоит разобраться. По факту ДТП ведется проверка.

Лишенный прав водитель разбился в ДТП под Петербургом.

Видео: Piter.TV