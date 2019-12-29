Лишенный прав водитель разбился в ДТП под Петербургом

В аварии также пострадали еще три человека, однако им удалось выжить.

Вечером 25 февраля под Петербургом, неподалеку от поселка имени Свердлова произошло смертельное ДТП. Виновник аварии отправил в больницу трех человек, сам он не выжил. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Известно, что 25-летний водитель, управляя "Шевроле Авео", выехал на встречку трассы, расположенной между поселками Свердлова и Пороги. Там он врезался в "Мерседес" и "Митсубиши". От полученных травм молодой человек скончался до приезда скорой помощи.

В больницу увезли двух пассажиров погибшего, мужчин в возрасте 20 и 33 лет. Также пострадала 51-летняя пассажирка "Митсубиши". Все трое получили травмы средней степени тяжести.

В ходе проверки было установлено, что погибший незаконно сел за руль. Четыре месяца назад его лишили прав на полтора года за пьяное вождение. В 2015 году его оштрафовали за отказ проходить медицинское свидетельствование. Известно, что молодой человек нарушал ПДД даже как пешеход.

На месте аварии не оказалось ни камер видеонаблюдения, ни освещения.

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Фото: Piter.TV