В ДТП во Фрунзенском районе пострадали четыре человека

На месте работают экстренные службы.

В ДТП во Фрунзенском районе днем 25 февраля пострадали четыре человека. Подробности инцидента рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Авария на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы произошла в 16:48. После столкновения двух машин один из участников ДТП вылетел на тротуар. Среди пострадавших оказался мужчина, он находится в тяжелом состоянии, и женщина — в состоянии средней степени тяжести, а также двое несовершеннолетних. Они осматриваются бригадами скорой медицинской помощи, уточнила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Обстоятельства произошедшего уточняются, проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы заметили невоспитанного робота, выбрасывающего мусор прямо у парадной.

Видео: Piter.TV, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"