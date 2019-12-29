Девушка в наушниках замедлила терпеливый "Чижик" на проспекте Наставников

Трамвай медленно плелся за горожанкой, пока ее не увел с дороги неравнодушный петербуржец.

Днем 26 февраля трамвай "Чижик", следующий по проспекту Наставников, был вынужден значительно сбавить скорость из-за нежданного препятствия рядом с путями. Как видно на кадрах из снятого очевидцами видео, прямо вдоль рельсов шагает девушка. Петербурженка не замечает предупреждающих сигналов трамвая – судя по всему, в ушах у нее громко играла музыка.

Водитель общественного транспорта понял, что не дождется реакции от мешавшей ему девушки и терпеливо поплелся следом за ней с минимальной скоростью, боясь сбить. Облегчить работу трамваю смог только неравнодушный мужчина на остановке. Петербуржец схватил девушку за капюшон и вытащил на платформу, указывая на трамвай. Сразу после этого "Чижик" с облегчением прибавил скорости перед очередной остановкой.

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Видео: Мария Долбина, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"