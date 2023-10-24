В Петербурге трамваи "Чижик" перевезли около 106 млн человек

"Чижик" возродил трамвайное движение в РФ, своим примером показав, что легкорельсовый транспорт может быть быстрым, комфортным и безопасным.

В сентябре трамваям "Чижик" исполнилось 5 лет. За это время они уже перевезли более 106 млн пассажиров, пробежав по Красногвардейскому району порядка 10 млн километров, рассказали в комитете по инвестициям Петербурга.

"Чижик" возродил трамвайное движение в РФ, своим примером показав, что легкорельсовый транспорт может быть быстрым, комфортным и безопасным.

Для решения этих задач в свое время в "Чижике" был реализован ряд уникальных инженерных решений, а также внедрен комплекс автоматизированных систем, среди которых – система оплаты и контроля оплаты проезда, интеллектуальные системы приоритетного проезда перекрестков и управления движением, а также ряд других. Пресс-служба комитета по инвестициям Петербурга

В настоящее время в городах страны реализуются похожие концессионные проекты, в основе которых лежит опыт Петербурга.

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Фото: пресс-служба Смольного