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В Петербурге трамваи "Чижик" перевезли около 106 млн человек
Сегодня, 16:35
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В Петербурге трамваи "Чижик" перевезли около 106 млн человек

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"Чижик" возродил трамвайное движение в РФ, своим примером показав, что легкорельсовый транспорт может быть быстрым, комфортным и безопасным.

В сентябре трамваям "Чижик" исполнилось 5 лет. За это время они уже перевезли более 106 млн пассажиров, пробежав по Красногвардейскому району порядка 10 млн километров, рассказали в комитете по инвестициям Петербурга. 

"Чижик" возродил трамвайное движение в РФ, своим примером показав, что легкорельсовый транспорт может быть быстрым, комфортным и безопасным. 

Для решения этих задач в свое время в "Чижике" был реализован ряд уникальных инженерных решений, а также внедрен комплекс автоматизированных систем, среди которых – система оплаты и контроля оплаты проезда, интеллектуальные системы приоритетного проезда перекрестков и управления движением, а также ряд других.

Пресс-служба комитета по инвестициям Петербурга 

В настоящее время в городах страны реализуются похожие концессионные проекты, в основе которых лежит опыт Петербурга. 

Ранее на Piter.TV: трамваи "Достоевский" будут собирать на Октябрьском заводе. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: трамвай чижик, трамвайная сеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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