Участки для строительства трамвайной сети изымут в Шушарах

Первую очередь трамвайной сети "Купчино - Шушары - Славянка" планируется построить к 2026 году.

Правительство Северной столицы приняло решение изъять три земельных участка площадью 5,9 тыс. кв. м., 20,4 тыс. кв. м. и 40,8 тыс. кв. м. в Шушарах для строительства трамвайной ветки от метро "Купчино". Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

Первую очередь трамвайной сети "Купчино - Шушары - Славянка" планируется построить к 2026 году. Она значительно ускорит поездку жителей Славянки до метро, в два раза превысит скорость передвижения автомобилей, и в часы пик позволит сэкономить больше времени.

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Фото: пресс-служба ООО "ПК Транспортные системы"