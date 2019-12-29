На Лесном проспекте автоледи оказала сопротивление грабителям

Трое неизвестных пытались похитить из салона иномарки сумку с личными вещами.

Во вторник, 25 февраля, в полицию Выборгского района обратилась 27-летняя петербурженка, которая заявила о нападении трех грабителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Нападение произошло на парковке возле дома №65/1 по Лесному проспекту. Неизвестные на автомобилях марок "Киа Спектра" и "Мазда 3" пытались похитить из салона машины потерпевшей сумку с личными вещами. Женщина оказала сопротивление грабителям, и те скрылись.

Петербурженка успела запомнить приметы преступников. Все трое оказались кавказской внешности, на вид 35-45 лет. По камерам видеонаблюдения на дорогах удалось отследить, в какие районы уехали злоумышленники. Ориентировки направлены во все подразделения УМВД по Петербургу.

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Фото: Pier.TV