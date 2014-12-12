На три дня ограничат движение из-за съемок фильма "Шаляпин" в центре Петербурге

C полуночи 13 мая до 7 утра 16 мая запрещают остановку по указанным адресам.

С пятницы, 13 мая, на нескольких петербургских улицах ограничат движение из-за съемок фильма "Шаляпин". Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

В пятницу с 15:00 до 07:00 16 мая перекроют Банковский и Москательный переулки. С 06:00 до 23:00 14 мая и с 10:00 15 мая до 07:00 16 мая ограничат движение по нечётной стороне набережной канала Грибоедова от переулка Сергея Тюленина до дома № 41 и по чётной стороне набережной канала Грибоедова от Москательного переулка до улицы Ломоносова.

Отмечается, что с полуночи 13 мая до 7 утра 16 мая запрещают остановку по указанным адресам.

Напомним, что на участке КАД Петербурга ограничат движение грузовиков в июне из-за ПМЭФ. Речь идет о транспортных средства массой более 3,5 тонн. Ограничения будут действовать с 15 по 18 июня с 07:00 до 22:00 на участке от развязки с Софийской улицей до транспортной развязки с Гостилицким шоссе.

Ранее мы писали, что в четверг вечером Петербург сковали 8-балльные пробки. Автомобилисты стоят на дорогах на КАД у посёлка Шушары и при въезде в Кудрово, а также на Центральной и Главной улицах у Нового Девяткино.

Фото: Piter.tv

