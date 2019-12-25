На участке КАД Петербурга ограничат движение грузовиков в июне из-за ПМЭФ

Ограничения будут действовать 4 дня.

На участке КАД на юге Петербурга запретят движение грузовикам во время проведения Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о транспортных средства массой более 3,5 тонн. Ограничения будут действовать с 15 по 18 июня с 07:00 до 22:00 на участке от развязки с Софийской улицей до транспортной развязки с Гостилицким шоссе.

Для регулировки движения будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД. Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, ПМЭФ-2022 пройдет в "Экспофоруме". Свое участие подтвердили 500 российских компаний.